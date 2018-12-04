04 Декабря 2018
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Общество В России

Кашпировский снова судится с телевизионщиками

Анатолий Кашпировский (79) снова судится с телевизионщиками. На этот раз – с ВГТРК.
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По данным Rambler News Service, Кашпировский подал иск о защите деловой репутации к ВГТРК из-за программы "Прямой эфир". В качестве компенсации морального вреда мужчина хочет взыскать один миллион рублей.

Недовольство Кашпировского вызвали слова журналистов Александра Невзорова и Александра Гурнова, прозвучавшие в эфире программы Андрея Малахова. Первый назвал Анатолия "жуликом", а второй – "мошенником".

В сентябре Кашпировский проиграл иск к Первому каналу. заявление было подано Кашпировским еще 21 декабря прошлого года. Анатолий требовал защитить его честь и достоинство, компенсацию вреда он оценил в 500 тыс. руб.

Поводом для иска послужила шутка в программе "Вечерний Ургант", в которой был показан коллаж: коту-"экстрасенсу" приделали голову Кашпировского.

Позже ведущие Иван Ургант (40) и Дмитрий Хрусталев (39) извинились перед Анатолием Кашпировским. "Мы хотели бы извиниться перед Анатолием Михайловичем за невнимательность и непрофессионализм! По ошибке мы использовали не ту фотографию и сделали неправильный коллаж. На самом деле мы хотели разместить другой снимок", - говорит Ургант уже в новом выпуске передачи. И далее показали фото Кашпировского, которому приделали морду кота. Неизвестно, был ли приобщен ли к делу этот эпизод или он не сильно расстроил Анатолия.

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Кашпировский снова судится с телевизионщиками

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Теги: анатолий кашпировский, вгтрк, суд, иск, первый канал, защита деловой репутации



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