04 Декабря 2018
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Политика Свердловская область Уральский ФО

Скандального депутата Колесникова, который назвал журналистов "бестолочами", просят исключить из фракции "СР"

Вечером 3 декабря в Екатеринбурге состоялось заседание регионального отделения партии "Справедливая Россия", где обсуждали поведение депутата гордумы Александра Колесникова. В наказание за его слова о том, что все местные журналисты "бестолочи", совет партии решил рекомендовать исключение Колесникова из фракции партии в думе. Об этом Накануне.RU сообщил информированный источник в "СР".

Более серьезное наказание Колесников получить не может, так как он избирался в думу не по партийным спискам - не состоит в "Справедливой России", но входит в состав ее фракции в гордуме.

Напомним, что скандальное заявление о работе СМИ депутат сделал во время заседания гордумы Екатеринбурга на прошлой неделе. Тогда он сказал, что журналисты должны платить депутатам за информационные поводы. Позже Свердловский союз журналистов предложил депутату извиниться за свои слова. Кроме того, Уральский родительский комитет пожаловался на депутата лидеру "СР" Сергею Миронову.

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Скандального депутата Колесникова, который назвал журналистов "бестолочами", просят исключить из фракции "СР"

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Теги: Александр Колесников, СР



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