Под Челябинском началось строительство президентского поселка "Терема"

В Челябинской области началось строительство президентского поселка "Терема" к саммитам ШОС и БРИКС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

На стройплощадке в Сосновском районе вбита первая свая и установлен памятный монумент.

Губернатор Борис Дубровский подчеркнул, что после саммитов современный поселок станет одним из интересных предложений на рынке недвижимости.

На территории поселка будет построено восемь коттеджей для глав делегаций, 25 индивидуальных домов, 70 таунхаусов и 31 квартира. В дальнейшем на площадке запланировано строительство жилых домов от двух до семи этажей, торгового центра, гостиниц, ресторана, зон для отдыха и парков на территории которых будут находиться облагороженные пруд и карьер.

Добавим, что к саммитам ШОС и БРИКС планируется построить три президентских поселка: "Терема", "Белый хутор" и "Смолино".