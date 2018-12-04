04 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

Мэрия Нижнего Тагила считает неоправданно высоким тариф на вывоз мусора

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев считает, что предварительный тариф на оказание услуг по сбору, вывозу, транспортировке, переработке и утилизации ТКО на 2019-2021 годы для тагильчан неоправданно высоким. Такие цены были установлены компанией ООО "Рифей", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Комментируя сложившуюся ситуацию, мэр отметил, что категорически против такого тарифа. На имя председателя РЭК Свердловской области Владимира Гришанова подготовлено письмо, в котором администрация города настаивает на проведении дополнительного анализа расчетных материалов.

Также обращения направлены заместителю губернатора Свердловской области Алексею Орлову и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову.

"За сухими цифрами всегда стоят интересы конкретных людей. Принятие завышенной оплаты накладывает дополнительную финансовую нагрузку на каждого жителя города. Мы намерены добиваться четко выверенного и взвешенного тарифа на обращение с ТКО", - приводит слова Пинаева мэрия Нижнего Тагила.

Напомним, что член аграрного комитета ЗакСО Вячеслав Вегнер путем арифметических действий пришел к выводу, что с одного прописанного будет взиматься около 160 руб. в месяц. Эта цифра складывается из норматива, которого пока придерживается РЭК - 669 руб. за кубометр мусора. При 2,5 "кубов" в год на человека (столько мусора в среднем генерирует один житель Екатеринбурга) получается почти 140 руб. в месяц на человека, а с учетом НДС - и все 160 руб.

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Мэрия Нижнего Тагила считает неоправданно высоким тариф на вывоз мусора

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Теги: нижний тагил, вывоз мусора, тбо, тариф



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