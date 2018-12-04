Ямальцы получат субсидии на оплату вывоза ТБО

Ямал предоставит субсидии на оплату услуг по вывозу, соответствующий проект вскоре будет внесен в заксобрание, сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в послании депутатам и общественности региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Артюхов отметил, что платежи, которые появятся в квитанциях со следующего года, не должны стать резким ударом по бюджету ямальских семей.

"Мы приняли решение о субсидировании таких платежей с нового года", - сказал Артюхов.

Напомним. "мусорная реформа" предполагает передачу полномочий по обращению с ТКО на уровень регионов. Услуги будет предоставлять региональный оператор.