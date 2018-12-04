04 Декабря 2018
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Депутата в Забайкалье задержали по подозрению в руководстве бандой "черных лесорубов"

В Забайкалье задержали депутата думы городского округа Петровск-Забайкальский. Его подозревают в руководстве группой "черных лесорубов" и незаконной рубке леса, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

По данным следствия, депутат определял места незаконных порубок, подыскивал для этого участников.

Также задержанный, как считают в СКР, контролировал сбыт незаконно заготовленной древесины, участвовал в распределении преступного дохода.

Задержаны пять участников ОПГ.

В октябре сообщалось, что Уральская транспортная прокуратура проверит затянувшееся расследование дела "черных лесорубов". Жители села Новоалексеевское недовольны темпами расследования второго эпизода масштабной вырубки леса, случившейся весной 2017 года.

Незаконность уничтожения около 500 взрослых деревьев установила Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура.

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Депутата в Забайкалье задержали по подозрению в руководстве бандой "черных лесорубов"

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Теги: черные лесорубы, депутат, забайкалье



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