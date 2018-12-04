В Прикамье птицефабрика загрязняла отходами реку

Птицефабрика "Комсомольская" не обеспечила нормативную очистку сбрасываемых хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в безымянный левобережный приток протекающей по территории Лысьвенского, Березовского и Кунгурского районов реки Шаквы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

По решению Кунгурского городского суда в отношении фабрики было возбуждено исполнительное производство.

В результате руководство птицефабрики приняло меры по достижению нормативной концентрации загрязняющих веществ в сточных водах. Сейчас отходы сливаются в реку за пределами населенного пункта на расстоянии пяти километров от устья водоема. Допустимая концентрация вредных веществ соблюдается. Ежемесячно проводится химический анализ воды.