04 Декабря 2018
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Общество Приволжский ФО Пермский край

В Прикамье птицефабрика загрязняла отходами реку

Птицефабрика "Комсомольская" не обеспечила нормативную очистку сбрасываемых хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в безымянный левобережный приток протекающей по территории Лысьвенского, Березовского и Кунгурского районов реки Шаквы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

По решению Кунгурского городского суда в отношении фабрики было возбуждено исполнительное производство.

В результате руководство птицефабрики приняло меры по достижению нормативной концентрации загрязняющих веществ в сточных водах. Сейчас отходы сливаются в реку за пределами населенного пункта на расстоянии пяти километров от устья водоема. Допустимая концентрация вредных веществ соблюдается. Ежемесячно проводится химический анализ воды.

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В Прикамье птицефабрика загрязняла отходами реку

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Теги: птицефабрика, река, загрязнение, судебные приставы



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