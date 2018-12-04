04 Декабря 2018
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В "Урале" выразили соболезнования в связи с гибелью футболиста "Локомотива": он был братом игрока екатеринбургской команды

Футболист молодежной команды "Локомотива" Алексей Ломакин, погибший в Москве, был родным братом полузащитника "Урала" Александра Ломакина. В екатеринбургском клубе принесли свои соболезнования.
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Напомним, в понедельник ФК "Локомотив" сообщил о гибели Алексея Ломакина. Он являлся воспитанником академии "Локомотива" с 2007 года, в сентябре ему исполнилось 18 лет. В клубе отметили, что шокированы произошедшей трагедией.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", Алексей Ломакин - младший брат полузащитника команды Александра Ломакина. В клубе выразили Александру, его семье и всем друзьям погибшего искренние соболезнования.

Напомним, перед началом этого сезона Александр Ломакин отправился в аренду из "Урала" в воронежский "Факел".

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В "Урале" выразили соболезнования в связи с гибелью футболиста "Локомотива": он был братом игрока екатеринбургской команды

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Теги: Ломакин, соболезнования, Локомотив, Урал



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Ранее 03.12.2018 16:28 Мск ФК "Локомотив" сообщил о гибели футболиста молодежной команды

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