04 Декабря 2018
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Экономика Ямало-Ненецкий АО

Глава Ямала объявил о дате начала строительства моста через реку Пур

Объявлена дата начала строительства моста чрез реку Пур, передает корреспондент Накануне.RU.

"Строительство моста начнется в конце декабря", - заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время ежегодного послания.

Напомним, ранее подвели итоги торгов на право заключения концессионного соглашения по строительству дороги Коротчаево – Красноселькуп и моста через реку Пур. Инвесторы не прислали своих заявок, поэтому концессию получит "Региональная инфраструктурная компания", которая в октябре вышла с инициативой о государственно-частном партнерстве.

Мост через Пур(2018)|Фото: www.zsyanao.ru

Компания готова построить мост и участок дороги за 9,5 млрд руб. При этом "РИК" в предложении о заключении концессии выразила готовность использовать проектную документацию для строительства моста, которую заказывала "Корпорация развития" - в прошлом проект находился в ее портфеле. Сейчас транспорт ездит между Уренгоем и Коротчаево по наплавному мосту через реку Пур. Мост находится в частной собственности, с грузового транспорта за проезд по нему взимается плата.

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Глава Ямала объявил о дате начала строительства моста через реку Пур

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Теги: мост через Пур, Региональная инфраструктурная компания, Коротчаево - Красноселькуп



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