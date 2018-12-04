Глава Ямала объявил о дате начала строительства моста через реку Пур

Объявлена дата начала строительства моста чрез реку Пур, передает корреспондент Накануне.RU.

"Строительство моста начнется в конце декабря", - заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время ежегодного послания.

Напомним, ранее подвели итоги торгов на право заключения концессионного соглашения по строительству дороги Коротчаево – Красноселькуп и моста через реку Пур. Инвесторы не прислали своих заявок, поэтому концессию получит "Региональная инфраструктурная компания", которая в октябре вышла с инициативой о государственно-частном партнерстве.

Компания готова построить мост и участок дороги за 9,5 млрд руб. При этом "РИК" в предложении о заключении концессии выразила готовность использовать проектную документацию для строительства моста, которую заказывала "Корпорация развития" - в прошлом проект находился в ее портфеле. Сейчас транспорт ездит между Уренгоем и Коротчаево по наплавному мосту через реку Пур. Мост находится в частной собственности, с грузового транспорта за проезд по нему взимается плата.