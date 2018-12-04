В Челябинской области минимальный размер оплаты труда вырастет до 12,9 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда на 2019 год в Челябинской области для внебюджетного сектора экономики утвержден в размере 12 тыс. 972 рубля. Соответствующее решение принято на объединенном заседании региональной ассоциации работодателей и Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СПП региона.

Федеральный уровень "минималки", на который сейчас ориентируются все российские регионы, составит в первой половине 2019 года 11 тыс. 280 рублей.

При этом на Южном Урале уровень минимальной зарплаты превышает прожиточный минимум на 24%. Однако, как отметил бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, среднему и малому бизнесу справиться даже с такой величиной "минималки" достаточно трудно.

Участники договорили, что вернутся к обсуждению величины МРОТ в сторону её повышения во второй половине 2019 года.