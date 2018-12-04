04 Декабря 2018
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Экономика Свердловская область

Главой Уральского управления ЦБ назначен бывший премьер Башкирии

Начальником Уральского главного управления ЦБ РФ назначили бывшего премьера Башкирии Рустэма Марданова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Центрального банка.

К своим обязанностям приступит 5 декабря.

С 2013 по 2015 г. Марданов занимал пост первого заместителя главы правительства Башкирии, а с 2015 по 2018 г. уже сам являлся председателем правительства республики Башкортостан.

Напомним, что в феврале 2018 года пост главы уральского управления оставила Ирина Петрова. Сейчас она работает начальником Северо-Западного главного управления.

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Главой Уральского управления ЦБ назначен бывший премьер Башкирии

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Теги: Рустэм Марданов, уральское управление ЦБ, банк



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