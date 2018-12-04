04 Декабря 2018
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Общество Ямало-Ненецкий АО

На Ямале можно будет взять ипотеку под 5,5%

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада о состоянии дел в округе заявил о том, что в ближайшие годы сменить жилье смогут 10,5 тыс. семей, передает корреспондент Накануне.RU.

Через пять лет округ должен увеличить темпы строительства жилья на треть, до 310 тыс. "квадратов" в год. При этом одна из самых острых проблем – жилье для молодежи. Пока люди стоят в очереди по программе "Молодая семья", им исполняется 35 лет и они теряют право на субсидию, заявил губернатор.

"Приняты два решения: увеличивается число выплат, их смогут в 2019 г. получить вдвое больше ямальцев. Поднимаем финансирование в три раза, за три года квартиры купят 2 тыс. семей. Субсидия молодым на новое жилье вырастет до 40% от стоимости квартиры. Будем развивать доступную ипотеку – по ставке в 5,5%. Кроме того, из аварийного жилья переедут 5 тыс. семей", - сказал Артюхов.

Эти и другие меры позволят в ближайшие годы сменить жилье 10,5 тыс. семей.

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На Ямале можно будет взять ипотеку под 5,5%

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Теги: ипотека, жилье молодым, субсидия



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