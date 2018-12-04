В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области с каждой неделей увеличивается количество случаев заболевания ОРВИ. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, с 26 ноября по 2 декабря в области зарегистрировано 26,5 тыс. случаев ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога на 10%, но выше уровня прошлой недели на 11%.

В частности, в Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 12,4 тыс. таких случаев – что находится на уровне эпидпорога и выше уровня прошлой недели на 7%. Санврачи отмечают, что прирост заболеваемости по-прежнему происходит за счет детей старше 15 лет, а также взрослых.

Из-за заболеваемости ОРЗ в регионе полностью закрыты два детских дошкольных учреждения и одна школа. Кроме того, частично приостановлен образовательный процесс в 65 детских садах (закрыта 81 группа) и в 20 школах (закрыто 28 классов).

Также за прошедшую неделю санврачи зарегистрировали 914 случаев с предварительным диагнозом "пневмония" – это на 46% выше среднемноголетних данных, однако неделей раньше показатель заболеваемости находился примерно на этом же уровне.