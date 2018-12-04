04 Декабря 2018
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Экономика В бывшем СССР

Крупнейший производитель шпрот в Латвии до сих пор несет убытки от эмбарго России

Крупнейшее рыбоперерабатывающее предприятие Латвии Brīvais vilnis до сих пор ощущает на себе негативный эффект от российского эмбарго, несмотря на достаточно положительную динамику в 2018 году.

Руководство предприятия объясняет убытки высокой конкуренцией и низкой активностью рынка, сообщает Regnum со ссылкой на портал Laukos.

29 мая 2015 года в Россельхознадзоре сообщали, что Россия вводит запрет на импорт рыбной продукции из Латвии и Эстонии.

Перед этим Россельхознадзор уточнил, что в рыбных консервах из Латвии, находящихся на складе во Ржеве, обнаружено канцерогенное вещество – бензапирен. В 2017 году Россия частично сняла запрет.

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Крупнейший производитель шпрот в Латвии до сих пор несет убытки от эмбарго России

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Теги: латвия, шпроты, эмбарго, россия



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