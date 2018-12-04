Мадуро заявил, что вылетает в Россию и намерен встретиться с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что он вылетает в Россию.

Сообщение появилось на странице политика в Twitter. По словам Мадуро, в его планах встретиться с Владимиром Путиным, и им предстоит "интенсивная и важная работа".

Также президент Венесуэлы отметил, что главы государств будут обсуждать, как "укрепить и расширить дипломатические отношения и связи дружбы между братскими странами". Мадуро добавил, что встреча с Путиным запланирована на завтра, 5 декабря, пишет ПолитЭксперт.

В Кремле данное мероприятие пока не подтвердили.

Напомним, в мае этого года Мадуро заподозрил подготовку переворота в Венесуэле. А в августе на президента было совершено покушение.