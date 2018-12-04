Губернатор Ямала назвал дату запуска третьей очереди завода "Ямал СПГ"

Через неделю будет запущена третья очередь завода НОВАТЭКа "Ямал СПГ". Об этом губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил в своем послании, передает корреспондент Накануне.RU.

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Вторая линия мощностью 5,5 тыс. т СПГ была запущена в августе 2018 г., первая - в декабре 2017 г.

В сентябре "Ямал СПГ" произвел первый СПГ на третьей технологической линии. Совокупная проектная мощность трех запущенных линий составляет 16,5 млн т СПГ в год, или 5,5 млн т для каждой линии.