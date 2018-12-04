04 Декабря 2018
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Происшествия Курганская область Уральский ФО В России

Шел пешком из Казахстана. Отсидевший в российской тюрьме иностранец вновь приговорен к лишению свободы

Отсидевший в тюменской тюрьме за кражу узбек вышел на свободу, однако Минюст РФ принял решение о депортации гражданина из страны с запретом въезда на 5 лет. Однако иностранец решил, что без России его жизнь просто не имеет смысла.

На следующий день после депортации злоумышленник отправился пешком из Казахстана в Россию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

На территории Петуховского района Курганской области мужчина незаконно пересек границу вне установленного пункта пропуска, однако его вскоре задержали российские пограничники.

Состоялся суд - узбек получил 1 год в колонии строгого режима.

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Шел пешком из Казахстана. Отсидевший в российской тюрьме иностранец вновь приговорен к лишению свободы

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Теги: Петухово, пешком, иностранец, узбек, срок, суд, госграница



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