На должность заместителя председателя Седьмого кассационного суда рекомендована зампред Челябинского облсуда

Напомним, Елена Аброськина работала судьей областного суда с 2009 года, в апреле 2016 года назначена на должность заместителя председателя Челябинского областного суда на шестилетний срок полномочий.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ одобрила кандидатуру заместителя председателя Челябинского облсуда Елены Аброськиной на должность заместителя председателя Седьмого кассационного суда, сообщили Накануне.RU в ВККС.





