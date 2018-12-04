04 Декабря 2018
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Экономика В России

Из банка "Агросоюз" выведено 7 млрд рублей

Временная администрация выявила признаки вывода активов из лишившегося лицензии банка "Агросоюз" на общую сумму 7 млрд руб., сообщил Центральный банк. Операции провели бывшие руководители и собственники в преддверии отзыва лицензии, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет об операциях по переуступке третьим лицам ссудной задолженности физических и юридических лиц. Временная администрация готовит материалы для обращения в суд.

Напомним, банк "Агросоюз" лишился лицензии в ноябре 2018 г. В августе российский банк попал под санкции Минфина США против КНДР.

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Из банка "Агросоюз" выведено 7 млрд рублей

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Теги: Агросоюз, санкции, банк



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