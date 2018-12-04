В Югре почтят память погибших в аварии маленьких акробатов

Во вторую годовщину аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск, жертвами которой стали 10 маленьких спортсменов и двое взрослых, родные погибших югорчан почтят их память, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, авария с автобусом, перевозившим юных спортсменов, произошла 4 декабря 2016 года. Основной виновник, водитель грузовика Раиль Саитханов, был приговорён к шести годам и девяти месяцам колонии общего режима. Водитель столкнувшегося с грузовиком автобуса Марат Зайнуллин получил год и пять месяцев, бизнесмен Александр Сидорук — год и три месяца колонии общего режима. Экс-директора спортшколы Ирину Тарасову суд приговорил к 11 месяцам исправительных работ с вычетом 15% заработка. Позже окружной суд ХМАО отклонил апелляцию Генпрокуратуры на приговор по делу. При этом было изменено число потерпевших, которым ранее присуждена компенсация морального вреда.

Перед первой годовщиной гибели детей в рамках закрытия первенства Югры по спортивной акробатике родителям погибших вручили награды, которые их дети заслужили на чемпионате 2016 г. 2 декабря 2017 г. около сотни жителей Нефтеюганска вышли на митинг протеста родителей детей, пострадавших в ДТП 4 декабря минувшего года. На акции жители потребовали наказания виновных в трагедии, а также изменения правил перевозок детей.

Сегодня в одной из церквей Нефтеюганска пройдет панихида, после которой все желающие смогут приехать на могилы спортсменов и почтить их память, сообщил Накануне.RU отец одного из погибших детей, Сергей К.