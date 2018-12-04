Средний Урал накроет смог до конца недели

Уральские синоптики объявили об атмосферном загрязнении на территории Свердловской области. В связи с этим, в регионе объявлено предупреждение первой степени опасности, передает корреспондент Накануне.RU

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, с 3 декабря до вечера 8 декабря на территории области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Между тем, температура воздуха на этой неделе в регионе опустится до -14 градусов, местами ожидается небольшой снег. Сегодня, 4 декабря, синоптики сообщают о возможном гололеде на дорогах.