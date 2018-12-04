04 Декабря 2018
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Политика В России

Песков - про Брилева: "Можно ли быть патриотом и иметь чужое гражданство? - Да!"

Журналист Сергей Брилев, возможно, покинет Общественный совет при Министерстве обороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщало Накануне.RU, Брилев признался в наличии двойного гражданства, но попытался оправдаться тем, что не является госчиновником, так как работает в Федеральном государственном унитарном предприятии (ФГУПе). "Сотрудник ФГУП - не госслужащий. То есть, никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет", - написал Брилев в фейсбуке. Песков при этом отмечал, что второе гражданство Брилева не может являться поводом для обвинений или критики, ведь Брилев – не государственный служащий. Однако выяснилось, что двойное гражданство не позволяет работать в Общественном совете при Минобороны.

Песков теперь признал, что Брилев действительно мог нарушить положение об общественных советах, передает ТАСС.

Также Песков ответил на вопрос о том, является ли Брилев патриотом.

"Можно ли иметь гражданство Великобритании и быть настоящим патриотом России? Да! И Брилев им является", - заявил он.

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Песков - про Брилева: "Можно ли быть патриотом и иметь чужое гражданство? - Да!"

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Теги: дмитрий песков, сергей брилев, общественный совет при минобороны



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