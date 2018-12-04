04 Декабря 2018
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В Тюменской области на 14% снижена преступность среди несовершеннолетних

В Тюменской области благодаря организованному отдыху детей, их занятости в летний период, в этом году удалось добиться снижения преступности среди несовершеннолетних на 14%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Такие данные были озвучены на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Александр Моор 3 декабря. Замгубернатора, директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских сообщила, что в этом году 93% или 189 тыс. детей от шести до 17 лет охвачены организованными формами отдыха и оздоровления, из них по льготным условиям и путевкам более 49 тысяч. Причем оздоровительная кампания затрагивает не только летний сезон - загородные детские лагеря принимают детей круглый год. Всего за год в 650 лагерях (включая те, что находятся при школах), отдохнули 155 тыс. школьников - это больше на 5 тыс. пос равнению с прошлым годом. Тюменские загородные центры приняли более 4 тыс. детей из Ямала и Югры.

Сейчас загородные центры готовятся к организации отдыха школьников во время зимних каникул.

Летом в регионе было создано более 18 тыс. рабочих мест для подростков. Трудоустроено 30 тыс. ребят в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе более 10 тыс. на предприятиях внебюджетной сферы. В основном они занимались благоустройством и озеленением территорий, работали помощниками библиотекаря, делопроизводителями, рекламными агентами, были задействованы в сфере культуры, ЖКХ и АПК.

За прошедший сезон отдыха и оздоровления не было ни одного ЧП. В Тюменской области действует единый стандарт безопасности, ведется страхование детей, отдыхающих в загородных лагерях, от несчастного случая. Этот опыт рекомендован другим регионам. Александр Моор отметил, что власти региона и дальше будут уделять особое внимание подготовке и организации детского отдыха.

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В Тюменской области на 14% снижена преступность среди несовершеннолетних

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Теги: Александр Моор, детская преступность, несовершеннолетние, детский лагерь



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