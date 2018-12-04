В сгоревшем на Ямале 24-квартирном доме погибли три человека, в том числе маленький ребенок

Вместе с 24-квартирным домом № 3 по улице Первопроходцев в Новом Уренгое сгорели три человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления СКР.

Погибшие – 44-летний мужчина, 39-летняя женщина и родившийся в этому году ребенок. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, о возгорании сообщили в 4.00 2 декабря. Через четыре минуты спасатели были на месте. Очаг был в 13-й квартире. Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. 10 пострадавших семей получили квартиры, еще 10 семей оформляют необходимые документы, две семьи временно поселились в маневренном фонде, еще две пока не успели обратиться за помощью, так как находятся за пределами города.

В ближайшее время мэрия начнет выплачивать матпомощь. Она составит 50-100 тыс. руб. в зависимости от состава семьи. Из троих пострадавших, находящихся в стационаре, одна женщина – в реанимации в тяжелом состоянии, девушка 18 лет и мужчина – в отделении травматологии в состоянии средней тяжести.