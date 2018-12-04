Модрич опередил Роналду и Гризманна в борьбе за "Золотой мяч"

Назван обладатель "Золотого мяча" 2018 года по версии журнала France Football. Как передает корреспондент Накануне.RU, им стал полузащитник испанского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.

Второе место у форварда итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, третье - у нападающего испанского "Атлетико" и сборной Франции Антуана Гризманна.

Стоит отметить, что этот "Золотой мяч" стал первым в карьере хорвата. Все последние годы награду между собой разыгрывали Роналду и форвард испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

Напомним, в этом году Месси не вошел даже в тройку претендентов.

Ранее Лука Модрич был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.