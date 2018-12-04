Принц Уильям и Кейт Миддлтон не собираются проводить рождественские каникулы с королевской семьей

Стало известно, как принц Уильям (36) и Кейт Миддлтон (36) собираются провести рождественские праздники. Вопреки ожиданиям публики, они не составят компанию младшему брату Уильяма – принцу Гарри (34) и его беременной супруге Меган Маркл (37).

По данным источников американского Harpers Bazaar, герцог и герцогиня Кембриджские вместе с тремя детьми встретят Рождество в Сандрингеме – любимой загородной резиденции королевы Елизаветы (92), где на Рождество традиционно собирается вся монаршая семья.

А вот дальше Кембриджи отправятся в Баклбери (Беркшир), где у семьи Миддлтон имеется большой дом. Здесь соберется вся большая семья Кейт, в том числе дети, появившиеся на свет в этом году – младший сын герцогини Кембриджской и первенец ее сестры Пиппы.

Уильям и Кейт по традиции чередуют место, где они проводят рождественские праздники – то с королевской семьей, то с Миддлтонами.