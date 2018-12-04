Требования к качеству пива в России могут измениться

В России могут изменить требования к качеству пива - такой вывод можно сделать, ознакомившись с проектом технического регламента безопасности алкогольной продукции, который появился на сайте Евразийского экономического союза.

Российский закон о регулировании алкогольного рынка позволяет заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20% солода, а новый техрегламент – 50%. Допустимая масса сахаросодержащих продуктов увеличивается с 2 до 5%. Проект уже одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии, 5 декабря регламент будет рассмотрен советом комиссии. Высока вероятность, что в таком виде регламент и будет принят.

Эти требования станут обязательными для всех членов ЕАЭС – не только Киргизии, Казахстана, Белоруссии и Армении, но и России. Изменение технического регламента на руку транснациональным пивоваренным компаниям – они могут добиться существенной экономии на производстве.

Переходный период на новый техрегламент – два года, сказано в проекте регламента, сообщают "Ведомости".

Претензии к качеству пива и сырья в России ранее предъявляло Роскачество: 5 из 40 брендов имели пониженную концентрацию общего азота, что может говорить о пониженном содержании или низком качестве солода.