В Челябинске спасли привязанного к дереву ротвейлера

Жительница Челябинска спасла собаку.

Ротвейлер был привязан к дереву в Курчатовском районе. Как сообщила руководитель местного зооприюта "Наш дом" Полина Кефер, на собаке был намордник. Прождав хозяев около часа, женщина позвонила в приют и попросила помочь. После этого на место приехал волонтер, а животное доставили в клинику.

Как сообщила Кефер, пес сильно замерз и был голодный. Зоозащитница выразила сожаление, что люди оставили своего питомца "на медленную холодно-голодную смерть". В настоящее время за собакой присматривают специалисты.

Как удалось выяснить, ротвейлер - кабель трех лет. Он напуган, сидит в тепле и не хочет выходить гулять. Сейчас псу ищут хозяина, сообщает РИА "Новости".