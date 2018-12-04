04 Декабря 2018
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Мигранты собирают деньги на строительство мечети у Центрального рынка в Перми

Жители пермского микрорайона Данилиха, который граничит с Центральным рынком, обеспокоены тем, что среди рыночных торговцев ведётся сбор пожертвований на постройку мечети возле трамвайной остановки "Улица Крылова".

Основания для беспокойства имеются, так как вопрос о строительстве мечети на земельном участке по ул. Крылова, 36в ещё не закрыт. По информации городской администрации, решение о судьбе этого спорного участка отложено на февраль 2019 года.

Так, об открытом сборе мигрантами средств "на мечеть возле рынка" сообщают с пермского рынка Гача. В то же время городские власти более двух лет убеждают протестующих, что отказались от скандального проекта возведения мечети в переуплотнённом спальном микрорайоне Данилиха. Жители настаивают на том, что здесь нужнее сквер или детский объект, которых в микрорайоне не хватает.

Согласно постановлению главы Перми, земельный участок по ул. Крылова, 36в на сегодня предназначен под постройку мечети в шаговой доступности от Центрального рынка, сообщает агентство "Перископ".

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Мигранты собирают деньги на строительство мечети у Центрального рынка в Перми

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Теги: мигранты, мечеть



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