04 Декабря 2018
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Общество Центральный ФО

На новогодних праздниках в Москве ограничат продажу алкоголя

В Москве ограничат продажу алкоголя.

Это произойдет на новогодних праздниках, причем в местах проведения массовых мероприятий. Как сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников, "ограничение продажи алкоголя в новогодние праздники будет традиционно, это уже ни у кого не вызывает особых беспокойств".

По его словам, власти начали проводить традиционные предновогодние рейды по выявлению контрафактного алкоголя, чтобы сократить количество нетрезвых людей на массовых мероприятиях, сообщает "Интерфакс".

Тем временем, власти города привлекут около 30 тыс. сотрудников правопорядка для обеспечения безопасности в новогодние праздники в столице, сообщает ТАСС. Одними из главных центров притяжения для взрослых и детей станут ледовые театры в Новопушкинском сквере и на Красной площади.

Напомним, на Новый год жители страны будут отдыхать с 30 декабря по 8 января 2019 года.

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На новогодних праздниках в Москве ограничат продажу алкоголя

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Теги: алкоголь, праздники, Новый год



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