Месси не вошел в тройку претендентов на "Золотой мяч"

Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси не попал в тройку претендентов на получение приза лучшему игроку мира по версии французского журнала France Football "Золотой мяч".

Футболист занял пятое место. В последний раз Месси отсутствовал в тройке номинантов в 2006 году, когда награду получил итальянский защитник Фабио Каннаваро. Помимо него, в тройке были его соотечественник вратарь Джанлуиджи Буффон и французский нападающий Тьерри Анри.

Обладатель "Золотого мяча" определяется по итогам голосования журналистов. Месси наравне с португальцем Криштиану Роналду является рекордсменом по числу полученных "Золотых мячей", в активе обоих футболистов по пять наград, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучшего футболиста 2018 года. Этого звания удостоился полузащитник футбольного клуба "Реал" и сборной Хорватии Лука Модрич.

Он забрал этот титул у Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которых называли лучшими футболистами года с 2009 года.