Песков пожаловался, что с Путиным "безумно тяжело" спорить

Официальный представитель Кремля заявил, что с президентом России "безумно тяжело" спорить.

Дмитрий Песков заверил, что в плане "экспертной подготовки" Владимир Путин может "дать фору кому угодно". "С ним спорить всегда безумно тяжело", — отметил пресс-секретарь российского лидера. Он отметил, что глава государства "утаптывает моментально" своих оппонентов, однако "аргументировано".

Также Песков признался, что самым "опасным" в своей работе считает искажение слов президента России. "Как мне кажется, даже из-за обилия "пурги" я этого не делаю", — сказал он, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее в интервью с журналисткой американского телеканала NBC Мегин Келли в Калининграде Путин заявил, что порой его пресс-секретарь Дмитрий Песков "несет пургу". "Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?", - сказал Владимир Путин.

Президент России отметил, что не несет никакой ответственности за высказывания сотрудников кремлевской администрации, в том числе это касается и сообщений о контактах с США.