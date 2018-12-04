04 Декабря 2018
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Общество В России

В России появился новый вид мошенничества с банковскими картами

Злоумышленники правдоподобно имитируют сотрудников Сбербанка, чтобы узнать данные о картах клиентов.

Мошенники сообщают, что по счёту карты клиента, якобы, проведены сомнительные операции, и предлагают либо посетить ближайшее отделение банка, либо для экономии времени отправить СМС на номер 900 [служебный номер Сбербанка] для подтверждения.

Как только клиент банка отправит нужное мошенникам сообщение, с его карты списываются все имеющиеся деньги, так как при помощи специального веб-интерфейса злоумышленники совершают подмену реальных номеров на любые другие, в том числе - служебный номер Сбербанка.

Специалисты советуют обратить внимание, обратился ли звонящий по имени и отчеству и правильно ли называют отделение, в котором обслуживается клиент банка. Также рекомендуется никогда не сообщать реквизиты третьим лицам по телефону или СМС, сообщает телеграм-канал "Адские бабки.

Ранее в Сбербанке прокомментировали публикации о том, что ряд банков стал требовать от своих клиентов экономического обоснования денежных операций на суммы 1 тыс. руб. Как говорится в заявлении, в Сбербанке не знают о "массовых блокировках карт или счетов клиентов".

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В России появился новый вид мошенничества с банковскими картами

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Теги: Сбербанк, банковские карты, мошенничество



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