Министр образования Башкирии уволена из-за поста с ошибками

В Башкирии ушла в отставку министр образования республики Гульназ Шафикова.

Она написала в соцсетях пост с орфографическими ошибками. Врио главы Башкирии Радий Хабиров уже сообщил о назначении нового исполняющего обязанности министра образования Айбулата Хажина, при этом официально об отставке Шафиковой, возглавлявшей министерство более трёх лет, не сообщалось.

В сентябре чиновница опубликовала на своих страницах в Instagram и "ВКонтакте" одинаковые посты с двумя орфографическими ошибками. "Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса "Учитель года - 2018". Удачи всем", - написала Шафикова.

Позже она исправила ошибки, а затем удалила посты, объяснив, что "эксперимент удался". "Всего две ошибки в трёх предложениях, и уже обсуждают в газетах. Круто! Спасибо, прошу прощения за ошибки, больше экспериментировать не буду", - объявила чиновница.

Кроме того, в октябре журналист и блогер Елена Садыкова сообщила, что Шафикова использовала её тексты по психологии без указания авторства. Также сообщалось про её конфликт с подчинёнными, которые писали на неё жалобы, отмечая не лучшую манеру общения и некомпетентность, сообщают "Новые известия".