Французские школьники заблокировали около сотни лицеев

Французские школьники, выступающие против реформ образовательной системы в стране, заблокировали около сотни лицеев.

Данная инициатива привела к стычкам с сотрудниками правоохранительных органов. Так, в регионе Овернь-Рона-Альпы подростки, часть из которых выражает свою поддержку движению "желтых жилетов", стали кидать в полицейских различные предметы, на что правоохранители ответили им слезоточивым газом.

В городе Дижон сотни лицеистов заблокировали свое учебное заведение. Сразу в нескольких городах региона Центр — Долина Луары школьники так же блокируют свои лицеи, что в большинстве случаев сопровождается столкновениями с полицией.

Протесты коснулись и Корсики, где в городе Бастия школьники установили деревянные палеты перед входами в образовательные учреждения.

А в пригороде Парижа учащиеся подожгли перед лицеем автомобиль и мусорные баки, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, во Франции продолжается акции протестов "желтых жилетов". Они охватили всю страну и продолжаются уже несколько недель. Они связаны с ростом цен на топливо. С 1 января цена бензина во Франции должна повыситься на 2,9 цента (2,3 руб.), дизтоплива на 6,5 цента (4,5 руб.). С начала года стоимость бензина увеличилась для французских потребителей на 7,5%, а дизельного топлива — на 15%.

Из-за протестов, в результате которых пострадали 110 человек, во Франции готовятся ввести режим ЧП.