В Кремле назвали цель несостоявшейся встречи Трампа и Путина

04 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

В Кремле назвали цель несостоявшейся встречи Трампа и Путина

Главной целью несостоявшейся в Буэнос-Айресе на саммите G20 встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был и диалог по теме возможного выхода Вашингтона из ДРСМД.

"Мы как раз ждали беседы Путина и Трампа, которые могли бы обсудить процесс и наметить какие-то самые пунктиры к потенциальному диалогу по этой теме. Но, к сожалению, как вы знаете, беседа не состоялась", - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, "последствия [выход из договора] могут быть очень нехорошими" как с точки зрения и европейской, так и глобальной безопасности. "Если американцы все-таки выйдут из этого договора, то велика опасность, хотя они сейчас это отрицают, что они будут размещать эти ракеты в Европе. Это экспансия НАТО в сторону наших границ. Если ракеты будут в Европе размещаться, то Россия вынуждена будет действовать для обеспечения паритета", - сообщил пресс-секретарь президента России, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не оставит без ответа выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, но по-прежнему готова вести диалог с Вашингтоном по этой проблематике. Глава государства напомнил, что когда США в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО, Россия заявила, что будет вынуждена принять ответные меры. "Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему ПРО", - сказал Путин.

Напомним, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Москва несколько раз нарушала Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, тем самым подорвала уверенность США в надежности как партнера. А в феврале американские СМИ обвиняли Россию в нарушении ДРСМД,заявляя о том, что страна якобы развернула крылатую ракету наземного базирования большой дальности.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Кремле назвали цель несостоявшейся встречи Трампа и Путина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Путин, Трамп, G20



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.11.2018 14:02 Мск "Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу": в МИД ответили США насчет решения выйти из ДРСМД
Ранее 20.11.2018 00:02 Мск Путин напомнил США о новом оружии России
Ранее 27.10.2018 08:07 Мск МИД РФ: США готовят войну
Ранее 25.10.2018 21:24 Мск В российском МИДе назвали сроки выхода США из договора о РСМД
Ранее 25.10.2018 08:01 Мск Путин пообещал быстрый ответ на выход США из ДРСМД и рассказал, что будет с Европой в случае поставок ракет

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2620

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети