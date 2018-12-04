В Кремле назвали цель несостоявшейся встречи Трампа и Путина

Главной целью несостоявшейся в Буэнос-Айресе на саммите G20 встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был и диалог по теме возможного выхода Вашингтона из ДРСМД.

"Мы как раз ждали беседы Путина и Трампа, которые могли бы обсудить процесс и наметить какие-то самые пунктиры к потенциальному диалогу по этой теме. Но, к сожалению, как вы знаете, беседа не состоялась", - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, "последствия [выход из договора] могут быть очень нехорошими" как с точки зрения и европейской, так и глобальной безопасности. "Если американцы все-таки выйдут из этого договора, то велика опасность, хотя они сейчас это отрицают, что они будут размещать эти ракеты в Европе. Это экспансия НАТО в сторону наших границ. Если ракеты будут в Европе размещаться, то Россия вынуждена будет действовать для обеспечения паритета", - сообщил пресс-секретарь президента России, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не оставит без ответа выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, но по-прежнему готова вести диалог с Вашингтоном по этой проблематике. Глава государства напомнил, что когда США в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО, Россия заявила, что будет вынуждена принять ответные меры. "Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему ПРО", - сказал Путин.

Напомним, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Москва несколько раз нарушала Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, тем самым подорвала уверенность США в надежности как партнера. А в феврале американские СМИ обвиняли Россию в нарушении ДРСМД,заявляя о том, что страна якобы развернула крылатую ракету наземного базирования большой дальности.