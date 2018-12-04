Прилетевший на МКС экипаж перешёл на станцию

Прилетевший на международную космическую станцию экипаж российского корабля "Союз МС-11" открыл люки и перешёл на МКС, где встретился с космонавтами, которые продолжают свою работу на борту станции.

"Люки между пилотируемым кораблём "Союз МС-11" и станцией открыты!" — сообщается на странице "Роскосмоса" в Twitter.

Напомним, "Союз МС-11" стартовал к МКС 3 декабря. По укороченной схеме он доставил на орбиту Олега Кононенко, Давида Сен-Жака и Энн Макклейн.

Это первый после октябрьского ЧП полет пилотируемого "Союза" к МКС.

Напомним, в октябре произошла авария с кораблем Союз МС-10, который должен был доставить на станцию предыдущий экипаж. ЧП произошло из-за неоткрытия сопла увода бокового блока первой ступени этой ракеты, заявил председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов.