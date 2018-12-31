В Ингушетии убили потомка почитаемого шейха

В Назрани убили правнука одного из самых почитаемых религиозных деятелей в республике Батал-Хаджи Белхароева Ибрагима Белхароева. Следственное управление СК РФ по Ингушетии возбудило уголовное дело сразу по трем по статьям: "убийство, совершенное группой лиц", "покушение на убийство" и "незаконный оборот оружия".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК по Республике Ингушетия, сегодня ночью примерно в 00.30 на пересечении улиц Осканова и Пионерская города Назрани неизвестные открыли огонь по автомобилю "Hyundai Solaris", в результате чего 46-летний житель республики, находившийся в указанном автомобиле в качестве пассажира, скончался на месте. 28-летний водитель автомобиля госпитализирован в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты стреляные гильзы калибра 7,62 и 5,45 мм.

Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям: "убийство, совершенное группой лиц", "покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц" и "незаконный оборот оружия и боеприпасов".

"По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело для дальнейшего расследования передано в Главное следственное управление СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу", - сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Убитый 46-летний мужчина – правнук одного из самых почитаемых религиозных деятелей в республике Батал-Хаджи Белхароева Ибрагима Белхароева, сообщает Интерфакс.

Осведомленный источник сообщил агентству, что это не первое покушение на потомка шейха. Так, в сентябре 2008 г. в Назрани был взорван автомобиль Mercedes Brabus, в результате чего были ранены два человека, в том числе Белхароев. В мае 2016 г.был сожжен автомобиля Белхароева около его дома.