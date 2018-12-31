Главный спасатель Тюменской области уходит на пенсию

Начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин уходит на пенсию. Сейчас он находится в отпуске до 31 января 2019 г., после которого будет уволен, передает корреспондент Накануне.RU.

"Пока Юрия Николаевича не уволили, а освободили от должности: сейчас он находится в отпуске. 31 января у него заканчивается контракт, и он уходит на пенсию, - рассказал Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько. - Ему уже 60 лет. Он был одним из старейших начальников главуправлений в России, а сейчас уходит на заслуженный отдых".

Юрий Алехин ушел в отпуск 1 декабря. Временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС по Тюменской области назначен его заместитель Алексей Томчук.

"Кто будет начальником управления, пока неизвестно", - добавил Сергей Юсько.