31 Декабря 2018
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Происшествия Северо-Западный ФО

"Нарушение ПДД": возбуждено уголовное дело после ДТП в Санкт-Петербурге

Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело после ДТП, в котором пострадали дети. Вчера в центре культурной столицы столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них вылетел на тротуар и сбил шестерых человек, сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

По версии следствия, вчера в Санкт-Петербурге около 17.25 на пересечении Невского проспекта и Набережной реки Фонтанки, напротив дома 66/29 по Невскому проспекту в городе столкнулись два автомобиля. В результате один из них выехал на тротуар и сбил шестерых пешеходов – они получили телесные повреждения различной степени тяжести и были направлены в медицинские учреждения. Среди потерпевших - двое несовершеннолетних 2005 года рождения.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее возбудить уголовное дело после ДТП в Санкт-Петербурге региональному СК России поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ГСУ СК России по Санкт-Петербургу незамедлительно возбудить по данному факту уголовное дело, которое после проведения первоначальных следственных действий передать для дальнейшего всестороннего расследования в центральный аппарат СК России", - сообщила Накануне.RU официальный представитель СК России Светлана Петренко.

дтп в санкт-петербурге(2018)|Фото: vk.com/spb_today

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"Нарушение ПДД": возбуждено уголовное дело после ДТП в Санкт-Петербурге

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Теги: дтп в санкт-петербурге, пешеход



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