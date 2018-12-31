В центре Петербурга ДТП с шестью пострадавшими: иномарка вылетела на тротуар и сбила пешеходов

В центре Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из которых – Mercedes – вылетел на тротуар и сбил шесть пешеходов, в их числе – одного ребенка.

Сейчас двое пострадавших в аварии на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта находятся в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней тяжести. Ребенок после обследования был выписан, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-губернатора города Анну Митянину.

"В аварии, произошедшей на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта, пострадали шесть человек, из них после госпитализации двое остаются в стабильно тяжелом состоянии, трое - средней тяжести. Один ребенок после обследования был выписан", - написала Митянина в своем аккаунте в Twitter.