Ìàêåò Ãëàâíîãî õðàìà ÂÑ Ðîññèè ïðåäñòàâÿò â Ìîñêâå

30 Äåêàáðÿ 2018
Ïîëèòèêà Ýêîíîìèêà Îáùåñòâî Ïðîèñøåñòâèÿ Àðìèÿ è ÂÏÊ Îáðàçîâàíèå Ðåëèãèÿ Íàóêà è òåõíèêà Ñïîðò Ýêñïåðòíîå ìíåíèå Âåõè èñòîðèè Ïîðòðåòû Êíèæíûé êëóá Ìíåíèÿ èç Ñåòè Õðîíèêè Óðàëà:...

Â ìèðå

Â Ðîññèè Óêðàèíà Â áûâøåì ÑÑÑÐ Çà ðóáåæîì ÄÍÐ è ËÍÐ

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Öåíòðàëüíûé ÔÎ

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Ñåâåðî-Çàïàäíûé ÔÎ

Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü

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Ïðèìîðñêèé êðàé Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü

Ïðèâîëæñêèé ÔÎ

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Óðàëüñêèé ÔÎ

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü Òþìåíñêàÿ îáëàñòü Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÀÎ -... ßìàëî-Íåíåöêèé ÀÎ
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Ìàêåò âûçâàâøåãî îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ Ãëàâíîãî õðàìà Âîîðóæåííûõ Ñèë ÐÔáóäåò âûñòàâëåí â êîíãðåññíî-âûñòàâî÷íîì öåíòðå "Ïàòðèîò" (ïàâèëüîí Ñ) â Ìîñêâå. Åãî ìîæíî áóäåò óâèäåòü âñå íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè â ðàìêàõ âûñòàâêè "Ðîæäåñòâåíñêàÿ íåäåëÿ â Àðìèè Ðîññèè", ñîîáùèëè Íàêàíóíå.RU â ÄÈÌÊ ÌÎ ÐÔ.

Íàïîìíèì, èíèöèàòèâà ñòðîèòåëüñòâà ãëàâíîãî õðàìà ïðèíàäëåæèò ãëàâà Ìèíîáîðîíû Ñåðãåþ Øîéãó. Îá ýòîì îí ñîîáùèë 4 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà. Ðåàëèçîâàòü ïðîåêò îáîðîííîå âåäîìñòâî ïëàíèðóåò ê 75-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå – ê 2020 ãîäó. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî õðàì áóäåò ïîñòðîåí íà äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå ìåöåíàòîâ.

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Â êîíöå äåêàáðÿ ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ñòóïåíè õðàìà áóäóò ñäåëàíû èç òðîôåéíîé íåìåöêîé òåõíèêè âðåìåí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû – åå ïåðåïëàâÿò è îòîëüþò ëåñòíèöó. Ïî ñëîâàì Øîéãó, ñåé÷àñ óæå çàêîí÷åíî âîçâåäåíèå ôóíäàìåíòà öåðêâè â ïîäìîñêîâíîé Êóáèíêå. "Ýòî ñëîæíàÿ, íåïðîñòàÿ ðàáîòà, ïîòîìó ÷òî íàì áû õîòåëîñü, ÷òîáû êàæäûé êâàäðàòíûé ìåòð õðàìà áûë ñèìâîëè÷íûì, äëÿ ýòîãî ìû èç òðîôåéíîé íåìåöêîé òåõíèêè îòîëüåì ñòóïåíè õðàìà", - ñêàçàë ãëàâà âîåííîãî âåäîìñòâà Ðîññèè.

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