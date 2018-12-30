Ìàêåò Ãëàâíîãî õðàìà ÂÑ Ðîññèè ïðåäñòàâÿò â Ìîñêâå
Ìàêåò âûçâàâøåãî îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ Ãëàâíîãî õðàìà Âîîðóæåííûõ Ñèë ÐÔáóäåò âûñòàâëåí â êîíãðåññíî-âûñòàâî÷íîì öåíòðå "Ïàòðèîò" (ïàâèëüîí Ñ) â Ìîñêâå. Åãî ìîæíî áóäåò óâèäåòü âñå íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè â ðàìêàõ âûñòàâêè "Ðîæäåñòâåíñêàÿ íåäåëÿ â Àðìèè Ðîññèè", ñîîáùèëè Íàêàíóíå.RU â ÄÈÌÊ ÌÎ ÐÔ.
Íàïîìíèì, èíèöèàòèâà ñòðîèòåëüñòâà ãëàâíîãî õðàìà ïðèíàäëåæèò ãëàâà Ìèíîáîðîíû Ñåðãåþ Øîéãó. Îá ýòîì îí ñîîáùèë 4 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà. Ðåàëèçîâàòü ïðîåêò îáîðîííîå âåäîìñòâî ïëàíèðóåò ê 75-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå – ê 2020 ãîäó. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî õðàì áóäåò ïîñòðîåí íà äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå ìåöåíàòîâ.
Â êîíöå äåêàáðÿ ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ñòóïåíè õðàìà áóäóò ñäåëàíû èç òðîôåéíîé íåìåöêîé òåõíèêè âðåìåí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû – åå ïåðåïëàâÿò è îòîëüþò ëåñòíèöó. Ïî ñëîâàì Øîéãó, ñåé÷àñ óæå çàêîí÷åíî âîçâåäåíèå ôóíäàìåíòà öåðêâè â ïîäìîñêîâíîé Êóáèíêå. "Ýòî ñëîæíàÿ, íåïðîñòàÿ ðàáîòà, ïîòîìó ÷òî íàì áû õîòåëîñü, ÷òîáû êàæäûé êâàäðàòíûé ìåòð õðàìà áûë ñèìâîëè÷íûì, äëÿ ýòîãî ìû èç òðîôåéíîé íåìåöêîé òåõíèêè îòîëüåì ñòóïåíè õðàìà", - ñêàçàë ãëàâà âîåííîãî âåäîìñòâà Ðîññèè.