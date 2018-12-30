30 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

На Среднем Урале перед Новым годом "всплеск" незаконных передач "подарков" в колонии

Сотрудники свердловских колоний в преддверии Нового года предотвратили попытки передачи наркотиков осужденным.

Так, в ИК-53 (Верхотурье) сотрудники оперативного отдела изъяли у женщины "предположительно наркотическое средство", оно было спрятано "в естественной полости организма". Дама приехала на длительное свидание к мужчине, осужденному по ст. 228 ч. 2 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств).

В ИК-63 (Ивдель, особый режим) у осужденного на 17 лет лишения свободы нашли "предположительно наркотическое вещество", спрятанное в ротовой полости и в кармане брюк.

Ну а в Камышлове сотрудники колонии при досмотре посылки одному из осужденных обнаружили сотовый телефон, спрятанный "ухищренным способом" в куске сыра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ ФСИН России по Свердловской области.

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На Среднем Урале перед Новым годом "всплеск" незаконных передач "подарков" в колонии

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Теги: наркотики, колония, передача, тюрьма



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