30 Декабря 2018
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Политика В России

Владимир Путин поздравил несколько десятков глав государств с наступающим Новым годом

Российский президент поздравил глав других государств с наступающим Новым годом. Об этом говорится на сайте Кремля. Также поздравления направлены главам правительств и международных организаций.

Среди тех, кого поздравил Владимир Путин, оказались главы как стран дальнего зарубежья, так и соседних государств. Так, "поздравляя Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, глава Российского государства отметил, что, опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства, российско-белорусское сотрудничество плодотворно развивается в политической, экономической, гуманитарной и других областях, продолжается работа по укреплению Союзного государства, тесная координация усилий в рамках Евразэс, СНГ и ОДКБ". "Владимир Путин также выразил убеждённость, что дальнейшее упрочение отношений стратегического партнёрства между Россией и Беларусью в полной мере отвечает интересам братских народов двух стран. Глава государства от души пожелал А.Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем белорусским гражданам – счастья, добра и процветания", - говорится в сообщении Кремля.

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"В поздравлениях Федеральному президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель российский лидер, отметив наличие весьма значительного опыта сотрудничества между двумя странами в различных областях, выразил надежду на продолжение совместной работы по двусторонней и международной повестке дня, в частности для обеспечения в будущем году успешной реализации крупных совместных проектов в сферах экономики, культуры, науки и образования. Владимир Путин подчеркнул, что российско-германское взаимодействие имеет большое значение не только для народов двух стран, но и для всей Европы", - цитирует пресс-служба президента его послание.

Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина Путин поздравил не только с Новым годом, но и с приближающимся праздником весны. "Отношения всеобъемлющего доверительного партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и КНР достигли беспрецедентно высокого уровня", – говорится в послании.

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В поздравительном послании президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу по случаю рождественских и новогодних праздников Владимир Путин подчеркнул, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности, и подтвердил, что Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня.

Владимир Путин также направил поздравления в адрес ряда бывших глав зарубежных государств и правительств и политических деятелей, в частности Алмазбека Атамбаева, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша-младшего, Романо Проди, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарьи Халонен, Короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шрёдера

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Владимир Путин поздравил несколько десятков глав государств с наступающим Новым годом

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Теги: владимир путин, поздравление с новым годом, александр лукашенко, дональд трамп



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