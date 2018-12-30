Би-би-си пожаловалась в МИД РФ на публикацию данных своих московских сотрудников

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си направила в Министерство иностранных дел России жалобу, в которой говорится о публикации персональных данных сотрудников московской службы компании.

"25 декабря сайт pikabu.ru, сайт segodnya.ru, а также сообщество "ВКонтакте" под названием "За Матушку - Россию" опубликовали список 44 сотрудников Би-би-си, работающих в России, включая их полные имена и фотографии. Сайт segodnya.ru озаглавил список "Наш ответ Чемберлену". В публикации упоминалось, что недавно в западных СМИ был опубликован список российских журналистов, а "найти и опубликовать список их журналистов, которые работают на территории РФ и во всем видят заговор, не составит никакого труда", - говорится в сообщении на сайте московской службы Би-би-си.

Напомним, ранее британское издание Sunday Times опубликовало фотографии восьми сотрудников британского бюро Sputnik с указанием их должностей.

В Би-би-си отмечают, что их компания не публиковала этот список, зато напоминают, что после инцидента представитель МИД России Мария Захарова заявила о "разработке вопроса контрмер".

Между тем, накануне Захарова заметила, что данные британских журналистов могли быть получены британскими же хакерами. А еще раньше она говорила, что в опубликованных данных нет засекреченной информации.