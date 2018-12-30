30 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область

На Среднем Урале полиция раскрыла крупнейший за последние годы канал поставки наркотиков

Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из ГУФСИН выявили и пресекли крупнейший за последние годы канал поставки запрещенных веществ синтетического происхождения. В ходе спецоперации в общей сложности сыщики изъяли 85 кг опасного зелья, которое по ценам черного рынка оценивается специалистами на общую сумму порядка 3 миллиардов 400 миллионов рублей, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, в настоящее время на причастность к криминальным схемам отрабатывается житель столицы Среднего Урала по имени Евгений 1992 года рождения – начальник отдела продаж одной из коммерческих структур Екатеринбурга.

Оперативники вышли на след матерого наркодиллера в августе 2018 года, когда выявили факт незаконного хранения 97 граммов гашиша у ранее судимого за разбойные нападения и кражи гражданина 1980 года рождения.

При опросе подозреваемого стражи порядка выяснили, что с ноября 2017 года он был курьером интернет-магазина. Указания от кураторов противоправной деятельности молодой человек получал с помощью систем мгновенного обмена сообщениями, так называемых "мессенджеров", с соблюдением анонимности.

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Перевозку запрещенных препаратов на территорию Свердловской области злоумышленник осуществлял из Москвы, используя услуги частных автотранспортных структур. Наркотики хранились на съемных квартирах в специально приобретенных для конспирации бытовых приборах, затем перевозились для дальнейшего хранения и сбыта на склад в районе Елизаветинского шоссе в Екатеринбурге. По данному адресу при осмотре места происшествия представители УНК и ГСУ ГУ МВД области нашли сначала 70 килограммов, а чуть позже в лесополосе микрорайона Уктус в тайнике еще 15 кг смертельной синтетики.

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"Экспертиза показала, что изъятое является высококонцентрированным наркотическим средством, предназначенного для производства курительных смесей. Из одного его грамма дельцы изготавливали 20 доз. Конфискованных 85 кг хватило бы, чтобы приготовить более 1,5 миллионов доз для зависимых людей. Карта реализации смертельного товара довольно обширна. Практически это весь Урало-Сибирский регион. Предполагаемый владелец наркоарсенала свердловскими полицейскими арестован и будет содержаться под стражей до итогов судебного разбирательства",- прокомментировал полковник Горелых.

Главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК Российской Федерации – покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Расследование резонансного уголовного дела продолжается.

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На Среднем Урале полиция раскрыла крупнейший за последние годы канал поставки наркотиков

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Теги: наркотики, канал поставки, свердловская область,



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