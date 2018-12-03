"Не хватает человечности". В Челябинске представили новую архитектурную концепцию центра города

Пешеходные зоны, развитие велоинфраструктуры, выделенные полосы для общественного транспорта, озеленение и живая изгородь вместо заборов. В столице Южного Урала представили архитектурную концепцию города. Разработчики предложили сделать Челябинск городом для людей. Однако мнение горожан о проекте разделились, передает корреспондент Накануне.RU.

Основная идея концепции – сделать Челябинск человечным городом.

"Задача невероятно сложная и в тоже время простая. Надо сделать одну небольшую операцию в этом городе для того, чтобы он зажил человеческой жизнью, чтобы город повернулся к человеку. Это все реально сделать, и сделать с небольшими затратами, поработав на поверхности взгляда человека. Мы говорим больше о благоустройстве. Хотя проблем других очень много, если поднять глаза еще страшнее. Но сделав первый шаг, пойдем еще дальше. Надо очистить город, каленой метлой пройтись для того, чтобы освободить его от лишних наслоений, а следующий шаг на месте лишних наслоений сделать то, что должно быть в цивилизованном Челябинске", - подчеркнул президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Шумаков сравнил Челябинск с Индией, добавив, что фасад города был испорчен за долгие годы. Это и остекление балконов, кондиционеры, плохие тротуары, газоны, проезжая часть, киоски и магазины на первых этажах жилых домов.

"Нижние этажи — это какая-то порнография. Эти сарайчики, переходящие в торговые ряды, киоски и какие-то закоулки, целая неосознанная жизнь. И все это находится не просто на панельных домах, а в сталинской шикарной архитектуре. Центр города — это прекрасная архитектура и вдруг она стала ужасной за какие-то десять лет", - отметил он.

Еще одна проблема Челябинска – это город неудобный для пешеходов. "Что вы сделали с пешеходами? Вы ему даже пространства не оставили для жизни, одни машины", - посетовал Шумаков.

Над архитектурной концепцией города работали порядка 50 российских архитекторов, было разработано 49 участок и в общей сложности 300 га территории.

Для Челябинска разработали три типа благоустройства, которые отличаются между собой по стоимости применяемых материалов. Первый тип благоустройства применяется к улицам с высокой функциональной насыщенностью и с высокой концентрацией исторических зданий и объектов культурного значения. Здесь предлагается использовать высококачественные малые архитектурные формы с применением дорогостоящих материалов, с высадкой декоративных растений, крупномерные гранитные плиты, встроенную подсветку малых архитектурных форм, деревьев и фасадов, высококачественное архитектурное освещение и уличное освещение тротуаров, а в качестве художественного оформления брусчатки предлагается использовать природный камень с разных месторождений Челябинской области.

Во второй тип благоустройства вошли улицы, где присутствуют объекты социального или культурного назначения. Здесь будут применяться бетонное мощение, высококачественные малые архитектурные формы, высадка газонов, деревьев, кустарников, высококачественное архитектурное освещение, а также малые архитектурные формы индивидуального дизайна. Третий тип благоустройства разработан для улиц, примыкающих к центральной части. Здесь также будут применять показатели второго типа, но поверхность тротуаров и дорожек предлагается сделать асфальтовым и использовать более универсальные малые архитектурные формы.

Архитекторы разработали для города рекомендации по оформлению фасадов, правила остекления, проект остановок общественного транспорта с электронным табло, а также теплый вариант остановок.

Среди недостатков эксперты отметили недостаточную освещенность тротуаров и пешеходных переходов, большое количество заборов, которые предлагается заменить на живую изгородь, и большое количество визуального шума, в виде воздушной проводки.

В Союзе архитекторов России согласны, всю программу не реализовать к 2020 году, но первоочередные задачи решить можно. И здесь все зависит от воли руководства области и города.

"На наш взгляд к 2020 году, к году проведения саммитов ШОС и БРИКС, примерно, 88,5 га территории можно реализовать. Эта территория соответствует трем показателям: расположение улиц на маршрутах саммитов, улицы включают все три типа благоустройства, для того, чтобы жители могли понимать, как город будет преображаться в дальнейшем, и это возможность реализовать весь этот объем работ за один строительный сезон", - рассказал руководитель команды архитекторов САР Андрей Бутусов.

Разработчики предлагают сделать парк на улице Труда с детской площадкой, скейт-парк, новый вход в зоопарк. Для города разработали новую транспортную концепцию, в которой предложили сместить баланс в пользу пешеходов и велосипедистов. Для этого необходимо организовывать выделенные полосы, и в первую очередь на проспекте Ленина, создавать велоинфраструктуру и непрерывную пешеходную инфраструктуру.

"Не хватает человечности городу, нужно возвращать ему облик более комфортного, доступного и дружелюбного города", - обозначила руководитель команды, которая занималась транспортной концепцией, Дарья Распопина.

Однако не всех челябинцев устроила новая архитектурная концепция города. В адрес проекта прозвучало не мало критики.

"Мне очень не понравился перекресток Карла Маркса и Кирова, и сооружение там амфитеатра. Это абсолютно бессмысленная идея. Там четыре здания и все объекты культурного наследия. Вы их закрываете. Там наоборот нужно убрать ларьки. По Кировке я не увидел концепции. У нас в городе мало исторических зданий и большая часть сконцентрирована на Кировке. Памятник Курчатова, вы делаете там какие-то площадке на незаконном практически торговом центре. Нужно площадки опустить за памятник", - поделился своим мнением краевед Юрий Латышев.

"Я не увидел концепции, я увидел отдельные картинки. Должен быть баланс между транспортом и пешеходной системой. Мы жители Челябинска и мы знаем, что-то, что сейчас предлагается, это то, что в Челябинске было до "дорожной революции", в которую было инвестировано порядка 20 млрд рублей. Челябинск оказался единственным городом в мире с уничтоженной ливневой канализацией, с уничтоженным общественным транспортом. Сегодня Челябинск – это столица ржавых пазиков. Вы рисуете выделенные полосы, но в Челябинске сегодня невозможно организовать выделенные полосы, потому что мы не можем ржавые пазики пустить по этой инфраструктуре. Покупать или обновлять подвижной состав у нас в принципе никто не планирует. Достижения последнего месяца у нас — это аренда "бэушных" автобусов 2005 года, плюс сегодня у нас объявлен конкурс на ржавые трамваи 1987 года", - заявил эксперт в сфере транспорта и логистике Яков Гуревич.

"Все превращается в бетонную пустыню. Когда начнется экоархитектура?", - негодовали жители.

Выступающие заверили, что в концепции увеличено озеленение, а в дальнейшем будет разработан новый проект ливневой канализации.

Жаловались горожане и на уменьшение парковочных мест.

Губернатор Борис Дубровский, присутствовавший на обсуждениях, согласился, что это концепция не об архитектуре, а о благоустройстве.

"Сейчас мы обсуждаем то, как этот город может выглядеть. Мне бы тоже очень хотелось изменить все сразу. Я тоже за все хорошее и против всего плохого. Я увидел центр города пять лет назад и очень был огорчен его состоянием. Я тоже считаю, что он заслуживает совсем другого вида, нужно показать красоту этой территории. Я хочу услышать обратную реакцию на то, что предложено. У нас есть совсем немножко времени, чтобы это техзадание начало превращаться в конкретные проекты. Ничего не закончится саммитами, мы продолжим двигаться шаг за шагом по этой дороге непростой и затратной. Мы должны эту задачу решить – город для людей. Хочу понять, мы делать это будем?", - обратился к присутствующим губернатор.

В ответ прозвучали как утвердительные ответы, так и отрицательные.