В Москве умер писатель Андрей Битов

В Москве скончался писатель, лауреат Государственных премий РФ, президент Российского Пен-клуба Андрей Битов. Об этом сообщила литературный критик Галина Юзефович.

Сама она узнала эту новость от своей матери Анны Бердичевской, которая позвонила ей из Бауманской больницы.

"Андрей Битов умер сегодня", — написала Юзефович на своей странице в Facebook.

При этом литературный критик попросила журналистов не звонить ей по этому поводу.

"Я не буду брать трубку — мне совершенно нечего добавить к сказанному", — заключила она.

Андрей Георгиевич Битов родился 27 мая в 1937 г. в Ленинграде в семье отца-архитектора и матери-юриста.

В детстве стал очевидцем блокады северной столицы зимой 1941-1942 г., после чего был эвакуирован на Урал, а затем переехал в Ташкент.

В 1957 г. поступил в Ленинградский горный институт, где участвовал в работе литобъединения, там же опубликовал свои первые произведения в сборнике, который потом был сожжён во дворе учреждения в связи с событиями в Венгрии. Тогда же молодой литератор был исключён из института и попал в армию, в стройбат на Севере. Однако в следующем году ему удалось демобилизоваться и восстановиться в учреждении, которое он закончил в 1962 г.

С 1960 по 1978 гг. в печать вышли около десяти книг прозы Битова.

В 1965 г. литератор поступил на Высшие сценарные курсы при Госкино, в том же году стал членом Союза писателей СССР.

С 1988 г. участвовал в создании российского Пен-клуба, а в 1991 г. стал его президентом.

Битов также работал в кино. В 1979 г. написал сценарий для фильма "В четверг и больше никогда" (режиссёр — Анатолий Эфрос), в 1967 г. был соавтором сценария советско-японского фильма "Маленький беглец" (реж. — Эдуард Бочаров, Тэйносукэ Кинугаса).

В 1990 г. стал первым лауреатом Пушкинской премии в Германии, а в 1992 г. — Государственной премии РФ за роман "Улетающий Монахов".

В 1997 г. вновь стал лауреатом Государственной премии РФ, а также премии "Северная Пальмира" за роман "Оглашенные". Также был лауреатом международных премий: Андрея Белого в Санкт-Петербурге (1990) и "Лучшая иностранная книга года" (Париж, 1990) за роман "Пушкинский дом".

Битов является одним из основателей постмодернизма в русской литературе.

В марте 2014 года, вместе с рядом других известных российских деятелей науки и культуры, выразил своё несогласие с политикой власти РФ на Украине.