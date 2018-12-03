03 Декабря 2018
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Происшествия Центральный ФО

В Воскресенске ведётся проверка по факту смерти женщины от "отравления угарным газом"

В подмосковном Воскресенске следствием устанавливаются обстоятельства смерти женщины и госпитализации троих несовершеннолетних детей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Тело 47-летней женщины было обнаружено сегодня в одном из частных домов деревни Цибино, при этом были установлены признаки отравления угарным газом. Из того же дома в больницу были доставлены четырёхлетняя девочка, двухгодовалый мальчик и 14-летний юноша.

По предварительным данным СК, дом отапливался с помощью печного оборудования, что и явилось причиной отравления женщины.

Дети в настоящее время находятся на амбулаторном лечении, состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

В дальнейшем будут проведены необходимые проверочные мероприятия с целью установления обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

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В Воскресенске ведётся проверка по факту смерти женщины от "отравления угарным газом"

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Теги: СКР, Вознесенск, Цибино, отравление, отравление газом



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