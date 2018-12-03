Александр Роджерс полагает, что пора «зачистить инфополе» от фейков «Новой газеты»

Журналистские материалы «Новой газеты» в последнее время вызывают нарекания как у простых читателей, уставших от фейков, так и у представителей журналистской братии. В частности, с осуждением в адрес издания выступил российский публицист Александр Роджерс. В статье для «Журналистской правды» он отметил, что в своей антироссийской деятельности «Новая газета» взяла на вооружение два основных направления.

Первое направление автор видит в том, что издание явно пытается выставить российскую власть врагом молодежи. По версии «Новой», вражда эта проявляется в отмене концертов популярных исполнителей. Либеральные журналисты оперируют терминами «политика» и «репрессии» к месту и не к месту, пытаясь настроить читателя на соответствующую волну. Происходит это не по скудоумию журналистов «Новой»,с полагает Роджерс, они просто отрабатывают западный заказ.

В качестве примера приводят отмену выступлений украинского исполнителя Захара Мая в Москве и Петербурге. Будучи украинцем, товарищ Май занимает ярко выраженную антироссийскую позицию. Тексты его песен, например «Колорада Рокки», вполне могли бы стать предметом изучения на предмет разжигания межнациональной розни. Именно из-за этого его концерты и были отменены.

Другой исполнитель, которого журналисты «Новой» пытаются выставить невинной жертвой – это недавно задержанный за мелкое хулиганство репер Хаски. Вообще-то даже сам молодой человек не отрицает, что устроил импровизированный «концерт» на крыше чужого автомобиля. И там, где любой углядит правонарушение, «Новая газета» упорно продолжает находить «происки режима».

А далее издание буквально притягивает за уши все случаи, когда в том или ином городе не состоялся молодежный концерт, даже если это произошло по техническим причинам. Или если был задержан исполнитель, даже если он находился пьяный за рулем автомобиля.

Второе направление информационной атаки, по мнению Роджерса, состоит в нападках на предприятия ОПК. В частности, на корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». КТРВ занимается производством новейшего гиперзвукового оружия, а также ракетного вооружения. «Новая» по обыкновению обвиняет руководство корпорации в коррупции, впрочем, бездоказательно.

Аналогичным образом несколько лет назад «Альфа-Банк» пытался обанкротить «Уралвагонзавод», производящий передовые российские танки «Армата». Клеветническая кампания «Новой газеты» в адрес оборонных предприятий стала настолько очевидной, что её заметили даже «в верхах». Вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов посоветовал гендиректору КТРВ Борису Обносову подать на издание в суд. В свое время аналогичным образом поступали российский лоукостер «Победа», глава «Роснефти» Игорь Сечин и другие жертвы клеветы. И все они выигрывали иски.

Судебное разбирательство – это цивилизованный способ решать любой спор. А в случае, когда тебя атакует явно не брезгующее иностранными грантами либеральное издание - иной вариант вовсе не представляется возможным.